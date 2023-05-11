Шевченко посмотрел матч ЛЧ Милан – Интер в компании пророссийского теннисиста Джоковича – фото

Среда, 10 мая, принесла футбольным болельщикам второй полуфинал Лиги чемпионов между Миланом и Интером. Матч посетило немало звездных гостей.

Среди приглашенных гостей был украинский наставник и бывший футболист Милана Андрей Шевченко. Футбольный вождь попробовал себя в новой для себя роли. Шевченко был экспертом в предматчевой и послематчевой студиях по итальянскому телевидению, пишет 24 Канал.

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Пророссийский теннисист составил компанию Шевченко

В промежутке между ними Андрей Николаевич наблюдал за полуфиналом с трибун на не чужом для него "Сан-Сиро". Шевченко не раз попадал в объектив телекамер. Украинец смотрел за поединком в компании сербского теннисиста Новака Джоковича.

Этакая компания для украинского наставника. Ведь Джокович откровенно заявлял, что поддерживает возвращение российских и белорусских коллег на Уимблдон после того, как в 2022 году их отстранили от престижного старта. Тогда серб вступился за представителей враждебных стран, потому что не видит их вины в войне в Украине.



Шевченко и Джокович на матче Милан – Интер / Кадр по трансляции

Отец Джоковича праздновал победу на AO с русскими символами войны

Отец Джоковича вообще опозорился после победы своего сына на Australian Open.

Отец сербского теннисиста отпраздновал победу Новака в компании российских болельщиков. Они использовали русские флаги, на одном из которых был изображен русский диктатор Владимир Путин. Также рядом были и флаги с символикой российских окупантов в Донецке.

Срджан произносил "живели Руси". Мужчина, сделавший фото рядом с ним, держал флаг России с изображением Путина и был одет в футболку с символикой "z", которым оккупанты обозначают свою военную технику, которую бросают в Украину.

После чего Срджан начал искать оправдание своем поведении, которое разнесли наголову.

Джокович и его семья страдают в пророссийских скандалах. В последние годы сербский теннисист отмечается больше конфликтами, чем победами на корте.

К слову, ни Джокович, ни Шевченко не принесли удачи Милану. За 11 стартовых минут Интер оформил комфортное преимущество в счете 0:2, которое сдержало до финального свистка. "Россонери" дома проиграли "нерадзурри".

Важно! Ответный матч 12 финала ЛЧ Интер – Милан состоится 16 мая.