Как и в прошлом году представители враждебных стран могут быть отстранены от Уимблдона. Ведь Россия не прекращает войну в Украине, а Беларусь продолжает помогать россиянам и предоставлять свою территорию для обстрелов украинских территорий.

Вот так Двойной удар по легенде: бывшей первой ракетке мира Мартине Навратиловой диагностировали рак

Абсурдная мечта экспериментальной ракетки мира

Напомним, что отстранение россиян и белорусов в 2022 году вызвало большой резонанс в мире тенниса.

Не поделили такую позицию организаторов старейшего турнира и теннисные Ассоциации – WTA и ATP решили лишить Уимблдон рейтинговых очков.

Звезды этого вида спорта также вступились за дисквалифицированных спортсменов. Среди них был и сербский теннисист Новак Джокович.

Серб не видел вины теннисистов в войне России в Украине. Джокович уже второй раз вступился за своих коллег по корту на фоне возможного недопуска россиян и белорусов в Уимблдон-2023. Новак надеется, что Даниил Медведев, другие российские и белорусские теннисисты уже скоро смогут играть на всех соревнованиях.

Конечно, конечно, совершенно. Надеюсь, он и другие российские, белорусские игроки смогут играть повсюду,

– заявил сербский теннисист.

Обратите внимание! Уимблдон-2023 начнется 3 июля и продлится до 16 июля.