Джокович: Не буду комментировать и не лезть в суть войны

Действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович пообщался с журналистами. 35-летний теннисист ответил на вопрос об отстраненных от турнира россиянах и белорусах. Серб занял достаточно нейтральную позицию по вопросу войны между Украиной и Россией.

Интересно прочитать Швентек перехватила звание "королевы корта" в Барте: фаворитки Уимблдона-2022 и шансы украинок

Сначала Джокович говорит о дружеских отношениях с бывшим украинским теннисистом Сергеем Стаховским, и даже предлагал первой ракетке мира свою помощь.

Я понимаю, что он и украинцы испытывают недовольство в сторону России и происходящего. Конечно, я не буду комментировать и не лезть в суть войны. Как ребенок войны и даже не одной я знаю, какие это эмоции, когда ты в таком положении,

– сказал Новак.

"Я не вижу, какой был их вклад в то, что происходит"

В то же время титулованный спортсмен становится на сторону россиян и белорусов, которых организаторы не опустили к участию на Уимблдоне-2022. Джокович не понимает, почему их отстранили от соревнований. По мнению Новака, теннисисты враждебных стран не сделали ничего плохого Украине в войне с Россией.

Но, с другой стороны, я не могу сказать, что полностью согласен с бессрочным запретом на выступления российским игрокам, белорусским игрокам. Я просто не вижу, какой был их вклад во что-то из того, что происходит. Мне не кажется, что это справедливо,

– рассказал сербский теннисист.

"Никто из них не поддержал ни одной войны"

Джокович уверен, что его "коллеги по цеху" пошли бы на компромиссы ради выступлений на Уимблдоне. Новак отметил, что российские и белорусские теннисистки заслуживают снова чувствовать соревновательный вкус на корте. Как отметил серб, никто из них не поддержал разворачивающиеся в Украине военные действия.

"Я думаю, что российские и белорусские игроки согласились бы пойти на компромисс, который у них был в ситуации с Олимпиадами, где они и так играли под нейтральным флагом. Я чувствую, что они заслуживают побеждать. Они заслуживают соревноваться. Они профессиональные спортсмены. Никто из них не поддержал ни одной войны или чего-то подобного", – добавил Джокович.

Третий лучший теннисист мира считает отстранение "коллег по цеху" несправедливым, но не стал вдаваться в подробности военной темы.

Это очень щепетильная тема. Как только что-то происходит на глобальном уровне, чтобы ты не сказал как человек, будучи из той или иной страны, это будет осуждаться так или иначе. Я понимаю обе стороны. Очень сложно сказать, что верно, а что неверно. Но в моем сердце, как спортсмена, когда я ставлю себя на место, что мне бы запретили играть из-за таких обстоятельств, а моего вклада в это не было никакого, я не считал бы, что так поступать было бы справедливо,

– заметил действующий чемпион Уимблдона.

Джокович признался, что хорошо понимает то, что сейчас испытывают отстраненные от турнира теннисисты. В 90-е годы все сербские спортсмены были отстранены от всех международных стартов.

"Позвольте мне напомнить, что в 90-х годах, с 1992 по 1996 годы, любым спортсменам из Сербии не было позволено выступать на международной арене в любом виде спорта. Так что я знаю, какие это эмоции. Я знаю многих спортсменов. В то время я был очень юным, но я знаю спортсменов, которые в то время соревновались, я знаю, как это повлияло на их жизнь. это все, что я могу сказать", – подытожил серб.

К слову. 27 июня Джокович начинает свою защиту чемпионского титула Уимблдона. В первом круге Новак сыграет против Сун Ву Квон из Южной Кореи. Британский турнир продлится до 10 июля.

Уимблдон-2022 вошел в историю тенниса