Футболіст "Динамо" Віталій Миколенко привернув до себе увагу чергового європейського гранда. У послугах гравця збірної України зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед".

За інформацією Manchester Evening News, "червоні дияволи" шукають посилення на позицію лівого захисника. На цій позиції в МЮ є тільки два футболісти – Люк Шоу та Брендон Вільямс.

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Причому слід зазначити, що Люк Шоу досить травматичний гравець. У минулому сезоні АПЛ він відіграв 24 матчі з 38 турів.

Повідомляється, що англійський клуб вражений гравцем "Динамо" Віталієм Миколенком.

У минулому сезоні Миколенко зіграв у 23 матчах "Динамо" в УПЛ, де забив 3 голи і віддав 5 асистів. За даними Transfermarkt, Віталій коштує 13 мільйонів євро.

Також повідомляється, що "Манчестер Юнайтед" стежить за гравцем "Реала" та збірної Іспанії Серхіо Регілоном.

Втім, Manchester Evening News пише, що позиція лівого захисника не пріоритетна для посилення у "Манчестер Юнайтед".

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Хто ще претендує на Миколенка

Серед клубів, які проявляли предметний інтерес до 21-річного українця, називали італійські команди.

Зокрема, повідомлялося про інтерес "Ювентуса", "Інтера" та "Наполі"

Також інтерес до Віталія приписували іспанському "Атлетіко". Начебто у червні Миколенко міг стати гравцем мадридського клубу.

Однак "Атлетіко" відмовився від українця через травми, ризики невдалої адаптації та велику суму відступних.