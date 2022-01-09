Миколенко впервые прокомментировал дебют за Эвертон

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал дебют за английский Эвертон. Украинец сыграл первый матч за "ирисок" в Кубке Англии.

Миколенко: Для меня была важна поддержка болельщиков

Виталий отыграл вест матч за Эвертон против Халл Сити в 1/32 финала Кубка Англии. "Ириски" выиграли в дополнительное время со счетом 2:3.

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После игры 22-летний украинец опубликовал несколько фотографий в инстаграме. Миколенко поблагодарил за поддержку команду и фанатов Эвертона.

Мои первые 120 минут в футболке Эвертона спасибо тренеру и партнерам по команде. Для меня была важна поддержка болельщиков,

– написал Виталий.

Миколенко перешел в Эвертон

Английский Эвертон в первый день 2022 года объявил о трансфере Виталия Миколенко из киевского Динамо.

Украинец заключил контракт с "ирисками" до 2026 года. Миколенко стал только 8-м украинцем в истории АПЛ. За "ирисок" защитник будет играть под 19-м номером.

Англичане заплатили за трансфер 23,50 миллиона евро. Дебют АПЛ Миколенко в АПЛ может состояться 11-го января, когда Эвертон примет Лестер.