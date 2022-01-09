Миколенко: Для меня была важна поддержка болельщиков

Виталий отыграл вест матч за Эвертон против Халл Сити в 1/32 финала Кубка Англии. "Ириски" выиграли в дополнительное время со счетом 2:3.

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После игры 22-летний украинец опубликовал несколько фотографий в инстаграме. Миколенко поблагодарил за поддержку команду и фанатов Эвертона.

Мои первые 120 минут в футболке Эвертона спасибо тренеру и партнерам по команде. Для меня была важна поддержка болельщиков,

– написал Виталий.

Вниманию. Миколенко за матч в Кубке Англии получил от портала SofaScore оценку 7,4. Это самая высокая оценка среди всех игроков, которые вышли в старте Эвертона. И такую же оценку получил Таунсенд, которого назвали лучшим игроком в составе "ирисок".

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