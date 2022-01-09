Миколенко: Для мене була важлива підтримка уболівальників

Віталій відіграв вест матч за Евертон проти Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії. "Іриски" виграли у додатковий час з рахунком 2:3.

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Після гри 22-річний українець опублікував декілька світлин в інстаграмі. Миколенко подякував за підтримку команді та фанатам Евертона.

Мої перші 120 хвилин у футболці Евертона" Дякую тренеру та партнерам по команді. Для мене була важлива підтримка вболівальників,

– написав Віталій.

До уваги. Миколенко за матч у Кубку Англії отримав від порталу SofaScore оцінку 7,4. Це найвища оцінка серед всіх гравців, які вийшли в старті Евертона. І таку ж оцінку отримав Таунсенд, якого назвали найкращим гравцем у складі "ірисок".

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