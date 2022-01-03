Миколенко обратился к фанатам Эвертона после поражения Брайтона

Новоиспеченный футболист Эвертона Виталий Миколенко обратился к ливерпульским фанатам. Виталий был представлен болельщикам Эвертона перед матчем с Брайтоном.

Миколенко: Я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк

Новый клуб Миколенко в ярком поединке уступил Брайтону со счетом 2:3. Украинский футболист присутствовал на игре и поделился эмоциями.

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Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за Эвертон,

– написал Миколенко.

Миколенко стал игроком Эвертона