Стоимость трансфера Николенко из Динамо в Эвертон оценили в 23,50 миллиона евро. Виталий – третий самый дорогой футболист, которого продало "Динамо" в своей истории.

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До сих пор самым дорогим трансфером Динамо "на выход" остается Андрей Ярмоленко. В 2017 году Боруссия Дортмунд заплатила за украинца 25 миллионов евро.

Вторым самым дорогим футболистом, которого продало Динамо, является Андрей Шевченко. В 1999 году итальянский Милан заплатил 23,91 миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов, которых продало Динамо

1. Андрей Ярмоленко (25 миллионов евро)

2. Андрей Шевченко (23,91 миллиона евро)

3. Виталий Миколенко (23,50 миллиона евро)

4. Александар Драгович (21 миллион евро)

5. Сергей Ребров (18 миллионов евро)

6. Каха Каладзе (16 миллионов евро)

7. Роман Еременко (12,90 миллиона евро)

8. Браун Идейе (12,63 миллиона евро)

9. Джермейн Лэнс (11,40 миллиона евро)

10. Исмаэль Бангура (11 миллионов евро)

Топ-10 самых дорогих футболистов, которых продало Динамо / Скриншот

К сведению. 1 января Эвертон и Динамо официально объявили о трансфере. Миколенко заключил контракт с Эвертоном до 2026 года. В новом клубе Виталий будет играть под 19-м номером.