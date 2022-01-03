Миколенко: Я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк"
Новий клуб Миколенка у яскравому поєдинку поступився Брайтону з рахунком 2:3. Український футболіст був присутній на грі та поділився емоціями.
Дивіться також Евертон презентував Миколенка домашнім трибунам: українця зустріли оплесками – відео
Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякуємо за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту за Евертон,
– написав Миколенко.
Миколенко став гравцем Евертона
- 1-го січня Евертон і Динамо оголосили про трансфер Віталія Миколенка. Український футболіст уклав контракт з Евертоном до 2026 року.
- У новому клубі Віталій буде грати під 19-м номером. За попередньою інформацією, англійці заплатили за трансфер 23,50 мільйона євро.
- Миколенко потрапив у список найдорожчих гравців, яких продало Динамо.