Миколенко: Я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк"

Новий клуб Миколенка у яскравому поєдинку поступився Брайтону з рахунком 2:3. Український футболіст був присутній на грі та поділився емоціями.

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Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякуємо за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту за Евертон,

– написав Миколенко.

Миколенко став гравцем Евертона