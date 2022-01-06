Бенітес: Вони ще прогресуватимуть
У січні Евертон посилили двоє захисників. До Команди доєдналися Віталій Миколенко та Натан Петтерсон.
Варте уваги Я навіть не знаю, чи добре він знає англійську, – Миколенко пожартував з Ярмоленка
"Нам потрібен баланс між захистом та атакою. Дуже важливо, щоб гравці оборони могли підтримувати атаку. І ми взяли двох енергійних молодих захисників, мені це необхідно. Сподіваюся, вони додадуть нам свіжості та збільшать конкуренцію. Віталій і Натан мають ті характеристики, які нам потрібні", – наголосив наставник.
Наставник команди покладає великі надії на новеньких гравців.
І це гравці не лише на сьогодні, а й на майбутнє. Вони ще прогресуватимуть. Не хочу зараз чинити на них тиск, вони ще мають вивчити АПЛ. Але Миколенко та Петтерсон – це майбутнє клубу. Це точно,
– переконаний Бенітес.
Миколенко перейшов до Евертона
- 1-го січня Евертон оголосив про трансфер Віталія Миколенка з Динамо. Українець підписав контракт з новим клубом до 2026 року.
- Віталій став тільки 8-м українцем в історії АПЛ. У команді він гратиме під 19-м номером.
- "Іриски" заплатили за трансфер 23,50 мільйона євро.