После того, как стало известно о переходе Миколенко в Эвертон, игрок пообщался с обоими партнерами по сборной Украины. В первую очередь его интересовали бытовые вопросы.

"С Ярмолой общался сразу. Саше Зинченко позвонил сразу после подписания. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь Ярмоленко живет в Лондоне, а Саня гораздо ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку. Он живет возле Манчестера в сторону Ливерпуля", – рассказал Миколенко.

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Во время интервью с игроком, журналист пошутил о том, что он "нанял самого дорогого репетитора английского языка – Андрея Ярмоленко".

Я даже не знаю, хорошо ли он знает английский. Надеюсь на это. Полтора года назад он говорил, что ему сложно. Надеюсь, что он будет мне помогать и отвечать на мои звонки, когда мне будет сложно,

– ответил Миколенко.

Ярмоленко выступает за Вест Хэм с лета 2018 года. Зинченко перешел в Манчестер Сити в 2016 году, но сразу был отдан в аренду на год в нидерландский ПСВ.

Стоит отметить, что после своего перехода в Эвертон Миколенко давал интервью клубной пресс-службе на украинском и русском языках. Некоторые СМИ сообщают, что в его контракте есть обязательный пункт об изучении английского языка.