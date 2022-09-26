С таким темпом переплюнет Малиновского: Мудрик поразил деталями своих тренировок в Шахтере

Михаил Мудрик отлично начал новый сезон в составе Шахтера. Левый вингер "горняков" рассказал о своем тренировочном процессе в донецком клубе.

Мудрик: Футбол – это не только о 90 минутах на поле

Воспитанник донецкого клуба считается одним из самых талантливых украинских молодых игроков. А его игра привлекает внимание топовых команд Европы. Михаил Мудрик рассказал, что за его работой на футбольном поле в официальных матчах стоит немалый труд на тренировках.

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"Футбол – это не только о 90 минутах на поле. Это также о многих факторах вне поля – тренажерный зал, восстановление, питание и то, как ты тренируешься", – заверил Мудрик.

Футболист группы атаки Шахтера раскрыл детали своих тренировок в клубе. Михаил признался, что делает акцент на ударах по стандартам.

Да, я тренирую штрафные удары. Это важная часть игры, и я могу забить много голов со штрафных. Раз в неделю я выбираю день и пробиваю 100 штрафных на тренировке. Это занимает около полутора часов,

– рассказал вингер.

Мудрик в расположении сборной готовится к матчу против Шотландии в Лиге наций, который состоится 27 сентября. От своего дебюта, который произошел 1 июня 2022, провел в сине-желтой футболке 7 матчей, в которых еще не забивал.

Интересно, что скауты клубов АПЛ приезжали в Глазго, чтобы увидеть Мудрика в игре за национальную команду в матче против Шотландии. К сожалению, этот поединок нельзя отнести в актив нашей сборной, проигравшей хозяевам 3:0.

Безумный интерес к трансферу Мудрика

Наибольший интерес к Михаилу от английских клубов. Арсенал продолжает следить за вингером. Сам же футболист рассказывал, что не сможет отказать "канонирам", если те сделают официальное предложение. Но заметил, что не все зависит от него. Мудрик отмечал, что лондонский клуб является командой, которая вызывает у него симпатию.

Также футболист Шахтера не обращает внимания на слухи в СМИ по поводу интереса к нему. Его мысли сконцентрированы на сборной и Шахтере.

На Мудрика претендует целый ряд иностранных клубов – Брайтон, Эвертон, Севилья, Реал, Байер, Брентфорд и другие. Вроде бы предложение Эвертона "горняки" отклонили. Шахтер не хочет отпускать питомца за 30 миллионов евро. В печати был ценник на Михаила в размере 50 миллионов, а может и больше.

Своей результативной игрой Мудрик только увеличивает цену своего перехода.

В сезоне-2022/2023 Мудрик провел в футболке Шахтера 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.