С таким темпом переплюнет Малиновского: Мудрик поразил деталями своих тренировок в Шахтере

26 сентября 2022 , 11:47
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Источник:

The Times

Михаил Мудрик отлично начал новый сезон в составе Шахтера. Левый вингер "горняков" рассказал о своем тренировочном процессе в донецком клубе.

Мудрик: Футбол – это не только о 90 минутах на поле

Воспитанник донецкого клуба считается одним из самых талантливых украинских молодых игроков. А его игра привлекает внимание топовых команд Европы. Михаил Мудрик рассказал, что за его работой на футбольном поле в официальных матчах стоит немалый труд на тренировках.

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"Футбол – это не только о 90 минутах на поле. Это также о многих факторах вне поля – тренажерный зал, восстановление, питание и то, как ты тренируешься", – заверил Мудрик.

Футболист группы атаки Шахтера раскрыл детали своих тренировок в клубе. Михаил признался, что делает акцент на ударах по стандартам.

Да, я тренирую штрафные удары. Это важная часть игры, и я могу забить много голов со штрафных. Раз в неделю я выбираю день и пробиваю 100 штрафных на тренировке. Это занимает около полутора часов,
– рассказал вингер.

Мудрик в расположении сборной готовится к матчу против Шотландии в Лиге наций, который состоится 27 сентября. От своего дебюта, который произошел 1 июня 2022, провел в сине-желтой футболке 7 матчей, в которых еще не забивал.

Интересно, что скауты клубов АПЛ приезжали в Глазго, чтобы увидеть Мудрика в игре за национальную команду в матче против Шотландии. К сожалению, этот поединок нельзя отнести в актив нашей сборной, проигравшей хозяевам 3:0.

Безумный интерес к трансферу Мудрика

Статистика. В сезоне-2022/2023 Мудрик провел в футболке Шахтера 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
Автор: Софія Кулай