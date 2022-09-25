Последнее трансферное окно ознаменовалось большим спросом на украинских футболистов. Многие наши игроки сменили клубы, однако на выход из УПЛ переходов не было.

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Не сменил команду и талант Шахтера Михаил Мудрик, которым активно интересовались Байер, Брентфорд и Арсенал. Теперь же после успешного старта сезона появились новые претенденты на игрока.

Европейские СМИ сообщали о заинтересованности со стороны Милана, Ливерпуля и Севилии. Также в борьбу за украинца включился и Брайтон.

Недавно тренером "чаек" был назначен Роберто Де Дзерби, в прошлом сезоне работавший в Шахтере. Именно этот фактор и приближает переход Михаила в Брайтон.

Впрочем, британцев может отвлечь цена. Ранее сообщалось, что Шахтер не готов продавать Мудрика менее чем за 50 миллионов евро.

Мудрик – лидер Шахтера В этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера в пяти матчах за "горняков" он забил 3 гола и отдал два ассиста. Именно украинец лидирует по системе гол+пас в Лиге чемпионов среди всех игроков (2+2). Читайте также Переход Мудрика в Эвертон сорвался из-за 100-миллионного трансфера МЮ Сам Шахтер тоже неплохо начал сезон. В УПЛ дончане взяли 10 очков в четырех играх и занимают второе место. А в ЛЧ команда Игоря Йовичевича разгромила на выезде Лейпциг (4:1) и сыграла вничью с Селтиком (1:1).