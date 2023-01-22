Шахтер поздравил Мудрика с дебютом в Челси

Михаил Мудрик дебютировал за "Челси" в центральном матче 21-го тура против Ливерпуля. Донецкий Шахтер не обошел стороной первый матч своего питомца в АПЛ.

Шахтер на своей странице в твиттере, который ведет по-английски, поздравил Михаила с дебютом. Прессслужба "горняков" коротко отреагировала на первый матч Мудрика в футболке "синих".

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Приветствие от "бывших"

Михаил Мудрик. С дебютом в АПЛ,

– говорится в публикации.



Шахтер поздравил Мудрика с дебютом в Челсе / Скриншот из твиттера "горняков"

Этот пост уже сыграл 1,6 миллиона просмотров и 45,3 тысячи предпочтений.

Также донецкий клуб прокомментировал пост Челси в инстаграмме, в котором "аристократы" спросили своих болельщиков, каковы их впечатления от дебюта украинского футболиста. Шахтер отреагировал тремя смайлами – красным сердечком, флагом Украины и хлопающими ладонями.

Напомним, что "горняки" добились своего и оформили 100-миллионный трансфер Мудрика в Челси (70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов).

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