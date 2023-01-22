Шахтар на своїй сторінці у твітері, який веде англійською мовою, привітав Михайла із дебютом. Пресслужба "гірників" коротко відреагувала на перший матч Мудрика у футболці "синіх".

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Привітання від "колишніх"

Михайло Мудрик. З дебютом в АПЛ,

– йдеться у публікації.



Шахтар привітав Мудрика з дебютом у Челсі / Скриншот із твітеру "гірників"

Цей пост вже зіграв 1,6 мільйона переглядів та 45,3 тисячі вподобань.

Також донецький клуб прокоментував пост Челсі в інстаграмі, у якому "аристократи" запитали своїх уболівальників, які їх враження від дебюту українського футболіста. Шахтар відреагував трьома смайлами – червоним сердечком, прапором України та долонями, які плескають.

Нагадаємо, що "гірники" досягли свого та оформили 100-мільйонний трансфер Мудрика у Челсі (70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів).

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