Шахтар на своїй сторінці у твітері, який веде англійською мовою, привітав Михайла із дебютом. Пресслужба "гірників" коротко відреагувала на перший матч Мудрика у футболці "синіх".
До теми Наче риба у воді: Мудрик дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля
Привітання від "колишніх"
Михайло Мудрик. З дебютом в АПЛ,
– йдеться у публікації.
Шахтар привітав Мудрика з дебютом у Челсі / Скриншот із твітеру "гірників"
Цей пост вже зіграв 1,6 мільйона переглядів та 45,3 тисячі вподобань.
Також донецький клуб прокоментував пост Челсі в інстаграмі, у якому "аристократи" запитали своїх уболівальників, які їх враження від дебюту українського футболіста. Шахтар відреагував трьома смайлами – червоним сердечком, прапором України та долонями, які плескають.
Нагадаємо, що "гірники" досягли свого та оформили 100-мільйонний трансфер Мудрика у Челсі (70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів).
Головне про дебют Мудрика у Челсі
- Михайло розпочав матч проти Ліверпуля на лаві запасних "синіх". На футбольному полі Мудрик з'явився на 55-й хвилині замість Льюїса Голла та проявив себе відмінно.
- Він постійно відкривався під передачі, віддавав складні паси. Михайло двічі відгукувався під передачі Хакіма Зієша на дальній стійці та навіть мав ще окрему нагоду забити. Мудрик стягнув на себе двох футболістів, обіграв їх та пробив у ближній кут. М'яч доторкнувся до сітки, але із зовнішньої сторони.
- Головний тренер Челсі Грем Поттера похвалив гру 22-річного лівого вінгера.
- Фанати "синіх" вже навіть заспівали пісню про Мудрика, у якій пригадали України та потролили Арсенал, якому не вдалось переманити Михайла у свій клуб.
- Дебютний матч Мудрика в АПЛ закінчився "сухою" мировою між Челсі та Ліверпулем 0:0.