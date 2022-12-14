Мудрика уже почти "канонир": журналист назвал дату трансфера в Арсенал

Похоже, что эпоха Михаила Мудрика в Шахтере подходит к концу. Левый вингер донецкого клуба близок к тому, чтобы стать одноклубником Александра Зинченко в Арсенале.

По сообщению журналиста Еруна Стекеленбурга, Арсенал ударил по рукам с Шахтером по трансферу Михаила Мудрика. Впереди футболиста ждет медицинское обследование в Лондоне и последние детали перед подписанием контракта с "канонирами".

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Правда или ложь

Представитель СМИ даже назвал дату, когда Мудрика присоединился к лондонскому клубу – 4 января. Новый 2023 может принести новый вызов в карьере Михаила. В скором времени увидим, будет ли эта информация не очередным фейком или слухами.

Ведь с каждым днем появляется все большее количество слухов вокруг возможного переезда Мудрика на "Эмирейтс".

Мудрик близок к переезду в Лондон