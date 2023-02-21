Олимпиада уже "тонула в крови" из-за россиян: исторические уроки, которые следует напомнить МОК

Международный олимпийский комитет пытается найти "хороших россиян-спортсменов", которые могли бы выступить на международных турнирах. Но как показывает опыт, такое решение может привести к тому, что кровь прольется не только на поле боя, но и на спортивных площадках, где будут россияне.

Международный олимпийский комитет решил взять на себя роль "миротворца", встав "над схваткой". Именно так можно охарактеризовать решение МОК, в котором он заявляет, что рассмотрит возможный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Да, речь об участии в Олимпиаде пока не идет. И Россия, и Беларусь как государства и дальше не будут допущены к международным турнирам. Но даже упоминание о возможности допуска россиян, даже под нейтральным статусом, вызывает негодование. 24 Канал решил напомнить, почему нельзя допускать россиян и белорусов к международным турнирам.

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Пока в Украине идет война, которую начала Россия, МОК решил позаботиться не только о жертвах агрессии, но и о самих агрессорах. Ведь многие российские спортсмены являются членами центрального спортивного клуба армии. Например, на Олимпиаде-2020 в Токио 45 медалей завоевали именно российские военные.

России безразлично на нейтральный статус, как и на Олимпийскую хартию

В своем заявлении о возможном допуске россиян к международным турнирам МОК указывает на то, что они будут выступать под нейтральным статусом – без флага и другой национальной символики. Вот только России будет это безразлично.

В феврале 2014 года российские военные без опознавательных знаков начали захват Крыма. То, чем впоследствии так "гордилось" население России. И им было безразлично, что на них не было российской символики. Все знали, что это россияне.

В декабре 2020 года Россию дисквалифицировали на два года из-за того, что в стране на государственном уровне была поставлена система использования допинга спортсменами. Но решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне позволяло участие российским спортсменам под нейтральным статусом – без флага, гимна и названия "Россия". Вот только все продолжали знать, что это россияне.

Отсутствие названия "Россия" на турнире и его замена на "Олимпийский комитет России" – это не более, чем косметические изменения. Медали выигрывали те же граждане России. И российские власти и дальше активно их использовали для своей пропаганды. В том числе уже и в войне против Украины. Что изменилось после того, как Россию дисквалифицировали, но россиян к Олимпиаде допустили? Ничего.



Российские призеры Олимпиад с наградами и символами военного вторжения в Украину / фото ТАСС

Изменится ли что-то для россиян, если очередную Олимпиаду они "официально" пропустят, но их спортсмены там выступят? Вряд ли.

А как быть, например, с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, имеющей офицерское звание в российской армии – капитан, и которая в 2018 году на выборах президента России была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина? А таких "спортсменов" в России немало. Они "официально" могут не поддерживать войну (просто о ней ничего не говорят), но являются представителями армии, начавшей эту войну.



Титулованная спортсменка представляет ЦСКА – учреждение Минобороны России / фото российского Минобороны

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И таких вопросов с приближением Олимпады-2024 в Париже будет все больше.

Обратите внимание! При этом аннексия Крыма началась тогда, когда еще продолжались Олимпийские игры… в самой России. Фактически, Россия сама нарушила известное правило экехирии, когда во время Олимпиады останавливались все войны. Но для России это было не в первый раз.

8 августа 2008 года, в день открытия летней Олимпиады в Пекине, Россия начала войну против Грузии. Не исключено, что Россия готова была начать еще одну войну во время уже зимней Олимпиады в Пекине – в феврале 2022 года. Об этом не раз предупреждали иностранные разведки. Но на этот раз войну против Украины Россия начала через несколько дней после окончания Олимпиады.

Дисквалификация должна быть абсолютной

Международный олимпийский комитет должен понять, что разделять Россию и ее спортсменов, которые являются гражданами России, получают финансирование из российского бюджета и используются российской пропагандой для своих целей – невозможно. А попытки "прикрыть" это "антидискриминационными" заявлениями вызывают отвращение. А также желание провести для представителей МОК исторический экскурс.

В 1920 году бельгийский Антверпен принимал Олимпийские игры. Они получили порядковый номер VII, хотя предыдущие игры под номером VI не состоялись. Все из-за Первой мировой войны. При этом соревнование в 1916 году должен был принять Берлин. А МОК не отменил проведение соревнований даже тогда, когда война началась. Лишь спустя время там "опомнились" и отменили проведение Олимпиады, ведь война "затянулась".



Олимпиада в Антверпене / фото из архивов

Олимпиада-1920 в Антверпене была первой после мировой войны. И туда решили не приглашать те страны, которые начали эту войну. Венгрии, Германии, Австрии, Болгарии и Османской империи было запрещено участвовать в Играх. Советская Россия тоже не получила приглашение из-за войны против Польши. К слову, на Олимпиаде-1924 в Париже Германии тоже не было.

В 1948 году история практически повторилась. Тогда Олимпиаду принимал Лондон. Город все еще был с немалым количеством разрушенных построек после войны, вызванных немецкими бомбардировками. Следовательно, Германию и Японию, как организаторов Второй мировой войны, не просто не допустили к участию в Олимпиаде, а исключили из МОК. В то время Германия была разделена на три отдельных государства. И попытка отправить совместную команду от Германии на Олимпиаду в Лондоне вызвала немалое сопротивление.

Да и вообще история знает немало примеров, когда страны дисквалифицировали из международных соревнований или не допускали к Олимпиаде из-за начавшихся войн. И не только из-за войн. При этом делали это не только тогда, когда эти войны продолжались, но и уже после их окончания. Например, ЮАР не допускали к участию в Олимпиаде с 1962 года. Все из-за политики апартеида в стране. И только после переговоров о завершении апартеида, начатых в 1990 году, ЮАР повторно вступила в Олимпийское движение.

И тогда не разделяли государства и их граждан – ответственность за войну должны были нести все. И это не была никакая дискриминация. Так почему ситуация изменилась сейчас? Чем россияне в 2023 году отличаются от других сторонников человеконенавистнических политик?

МОК хочет крови на Олимпиаде?

Отдельно следует обратить внимание и на заявление главы МОК Томаса Баха, в котором он решил привести аналогию с теннисным турниром Australian Open. Речь идет о том, что к участию в Australian Open были допущены российские и белорусские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом. И что в первом круге турнира даже состоялся матч между украинкой и россиянкой.

Однако эта аналогия настолько неудачна, что возникает вопрос о способности Томаса Баха адекватно оценить ситуацию. Ведь остальные детали этой истории Томас Бах решил почему-то опустить.

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Такой матч на Australian Open действительно состоялся. И именно с него и начался скандал, почти затмивший теннисный турнир. Ведь хоть россиянка и выступала как "нейтральная атлетка", но на ее матч против украинки Екатерины Байндль пришли российские болельщики. И не с пустыми руками – они принесли с собой российский флаг, который вывесили на трибунах. А один из них был в футболке с изображением Владимира Путина.

На это обратила внимание украинская общественность. И организаторы Australian Open решили напомнить о запрете использования российской и белорусской символики на турнире, а также символов российского военного вторжения в Украину. Хотя никоим образом не вспомнили о самой украинке, пострадавшей от таких поступков.

Но это еще больше "стимулировало" российских болельщиков и их сторонников. И Australian Open чуть не превратился в шабаш поклонников войны, которые открыто приходили на матчи с запретной символикой российского военного вторжения в Украину.

А победительницей турнира среди женщин стала "нейтральная" белоруска Арина Сабаленко, активно поддерживающая белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. МОК следует обратить внимание на то, как белорусские власти использовали победу Сабаленко в своей пропаганде, хотя она и выступала под нейтральным флагом.

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Так что заявления Томаса Баха о том, что украинцы могут выступать против россиян, как это было на Australian Open, может привести к совершенно кровавой бойне на Олимпиаде, как это уже было.

"Кровь в бассейне"

В октябре 1956 года в Венгрии произошло восстание. Началось все с марша протеста студентов и представителей интеллигенции в Будапеште, уже впоследствии переросшего в вооруженное противостояние между демонстрантами и службой венгерской госбезопасности. 1 ноября СССР решил ввести свои войска для подавления этого восстания. Фактически оккупировав страну.

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Именно в это время венгерские спортсмены готовились к участию в Олимпиаде, которую принимал тогда австралийский Мельбурн. Они были почти отрезаны от информации о происходящем в Будапеште. И многие из них узнали о событиях в Венгрии только после того, как прибыли в Австралию. На открытие Олимпиады венгерские спортсмены вышли с черными повязками на руках. А их отношение к СССР нетрудно было понять.

6 декабря на Олимпиаде состоялся матч между сборными Венгрии и СССР по водному поло. Некоторые венгры владели русским языком, так что немало провоцировали соперников. Во время матча это закончилось тем, что советский спортсмен Валентин Прокопов на одну из таких словесных провокаций нанес удар кулаком в лицо Эрвину Задору. В результате удара у венгра было рассечение над глазом, из которого полилась кровь. И в бассейне он оставлял за собой кровавый след.

Зрители на трибунах не остались в стороне от таких событий – многие из них выбегали к бассейну, выкрикивая антисоветские лозунги. Матч остановили, а полиции пришлось вмешаться. Впоследствии сборной СССР засчитали техническое поражение (на время остановки матча венгры выигрывали 4:0).

Окровавленный Эрвин Задор во время матча против СССР на Олимпиаде в Мельбурне / фото Getty Images

Фотография с окровавленным Эрвином Задором облетела весь мир. За исключением СССР и стран соцлагеря, где о перипетиях матча решили "не вспоминать". А сам матч получил название "кровь в бассейне".

Сборная Венгрии по водному поло стала олимпийским чемпионом в Мельбурне. Половина венгерских спортсменов после Олимпиады отказалась возвращаться на Родину, попросив политического убежища на Западе. Среди них и Эрвин Задор, перебравшийся в США.

Не боится ли МОК, что на Олимпиаде-2024 в матче между украинцами и "нейтральными" россиянами не повторится история из Мельбурна, когда прольется кровь? МОК мало крови украинцев не только в боях на фронте и в городах, которые далеко от линии столкновения (но не достаточно далеко для российских ракет). Там хотят еще крови украинцев в прямом эфире по всем каналам на соревнованиях, которые должны "нести мир"?