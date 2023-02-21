Міжнародний олімпійський комітет вирішив взяти на себе роль "миротворця", ставши "над сутичкою". Саме так можна охарактеризувати рішення МОК, в якому заявляють, що розглянуть можливий допуск російських спортсменів до міжнародних змагань. Так, мова про участь в Олімпіаді поки не йде. Як Росія, так і Білорусь й надалі не будуть допущені до міжнародних турнірів. Та саме згадка про можливість допуску росіян, навіть під нейтральним статусом, викликає обурення. 24 Канал вирішив нагадати, чому ж не можна допускати росіян та білорусів до міжнародних турнірів.

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Поки в Україні й надалі триває жорстока війна, яку розпочала Росія, МОК вирішив потурбуватися не лише про жертв агресії, а й про самих агресорів. Адже чимало російських спортсменів є членами центрального спортивного клубу армії. До прикладу, на Олімпіаді-2020 в Токіо 45 медалей здобули саме російські військові.

Росії байдуже на нейтральний статус, як і на Олімпійську хартію

У своїй заяві щодо можливого допуску росіян до міжнародних турнірів, МОК вказує на те, що вони будуть виступати під нейтральним статусом – без прапора та іншої національної символіки. От тільки Росії буде байдуже на це.

У лютому 2014 року російські військові без жодних розпізнавальних знаків розпочали захоплення Криму. Те, чим згодом так "пишалося" населення Росії. І їм було байдуже, що на них не було російської символіки. Всі знали, що це росіяни.

У грудні 2020 року Росію дискваліфікували на два роки через те, що в країні на державному рівні була поставлена система використання допінгу спортсменами. Але рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні дозволяло участь російським спортсменам під нейтральним статусом – без прапора, гімну та назви "Росія". От тільки всі й далі знали, що це росіяни.

Відсутність назви "Росія" на турнірі та її заміна на "Олімпійський комітет Росії" – це не більше, аніж косметичні зміни. Медалі вигравали ті ж громадяни Росії. І російська влада активно їх використовувала для своєї пропаганди. У тому числі вже згодом у війні проти України. Тож що змінилося після того, як Росію дискваліфікували, але росіян до Олімпіади допустили? Нічого.



Російські призери Олімпіад з нагородами та символами військового вторгнення до України / фото ТАСС

Чи щось зміниться для росіян, якщо чергову Олімпіаду вони "офіційно" пропустять, але їх спортсмени там виступлять? Навряд.

А як бути, до прикладу, з олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене, яка має офіцерське звання в російській армії – капітан, а у 2018 році на виборах президента Росії була довіреною особою російського диктатора Владіміра Путіна? А таких "спортсменів" в Росії чимало. Вони "офіційно" можуть не підтримувати війну (просто про неї нічого не говорять), але є представниками армії, яка цю війну розпочала.



Титулована спортсменка представляє ЦСКА – установу Міноборони Росії / фото російського Міноборони

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І таких питань з наближенням Олімпади-2024 в Парижі буде все більше.

Зверніть увагу! При цьому, анексія Криму розпочалася тоді, коли ще тривали Олімпійські ігри… в самій Росії. Фактично, Росія порушила відоме правило екехірії, коли на час Олімпіади зупинялися всі війни. Але для Росії це було не вперше.



8 серпня 2008 року, у день відкриття літньої Олімпіади в Пекіні, Росія розпочала війну проти Грузії. Не виключено, що Росія готова була розпочати ще одну війну під час вже зимової Олімпіади в Пекіні – в лютому 2022 року. Про це неодноразово попереджали іноземні розвідки. Але цього разу війну проти України Росія розпочала через кілька днів після закінчення Олімпіади.

Дискваліфікація має бути абсолютною

Міжнародний олімпійський комітет має усвідомити, що розділяти Росію та її спортсменів, які є громадянами Росії, отримують фінансування з російського бюджету та використовуються російською пропагандою для своїх цілей – неможливо. А намагання "прикрити" це "антидискримінаційними" заявами викликають огиду. А також бажання провести для представників МОК історичний екскурс.

У 1920 році бельгійський Антверпен приймав Олімпійські ігри. Вони отримали порядковий номер VII, хоча попередні ігри, які були під номером VI, не відбулися. Все через Першу світову війну. При цьому, змагання у 1916 році мав прийняти Берлін. А МОК не скасував проведення змагань вже навіть тоді, коли війна розпочалася. Лише згодом там "схаменулися" і таки скасували проведення Олімпіади, адже війна "затягнулася".



Олімпіада в Антверпені / фото з архівів

Зверніть увагу! Олімпіада-1920 в Антверпені була першою після світової війни. І туди вирішили не запрошувати ті країни, які цю війну розпочали. Угорщині, Німеччині, Австрії, Болгарії та Османській імперії було заборонено брати участь в Іграх. Радянська Росія теж не отримала запрошення через війну проти Польщі. До слова, на Олімпіаді-1924 в Парижі Німеччини теж не було.

У 1948 році історія майже повторилася. Тоді Олімпіаду приймав Лондон. Місто все ще було з чималою кількістю зруйнованих будівель після війни, спричинених німецькими бомбардуваннями. Відтак, Німеччину та Японію, як організаторів Другої світової війни, не просто не допустили до участі в Олімпіаді, а й виключили з МОК. На той час Німеччина була розділена на три окремі держави. І намагання відправити спільну команду від Німеччини на Олімпіаду в Лондоні викликали чималий спротив.

Та й загалом історія знає чимало прикладів, коли країни дискваліфіковували з міжнародних змагань чи не допускали до Олімпіади через розпочаті війни. І не лише через війни. При цьому, робили це не лише тоді, коли ці війни тривали, але й вже після їх закінчення. До прикладу, ПАР не допускали до участі в Олімпіаді з 1962 року. Все через політику апартеїду в країні. І лише після переговорів про завершення апартеїду, розпочатих у 1990 році, ПАР повторно вступила в Олімпійський рух.

І тоді не розділяли держави та їх громадян – відповідальність за війну мали нести всі. І тут не було жодної дискримінації. То чому ситуація змінилася зараз? Чим росіяни у 2023 році відрізняються від інших прихильників людиноненависницьких політик?

МОК хоче крові на Олімпіаді?

Окремо слід звернути увагу на заяву очільника МОК Томаса Баха, в якій він вирішив навести аналогію з тенісним турніром Australian Open. Мовиться про те, що до участі в Australian Open були допущені російські та білоруські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором. І що в першому колі турніру навіть відбувся матч між українкою та росіянкою.

Однак ця аналогія настільки невдала, що виникає питання в здатності Томаса Баха адекватно оцінити ситуацію. Адже решту деталей цієї історії Томас Бах вирішив чомусь уникнути.

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Такий матч на Australian Open і справді відбувся. І саме з нього й розпочався скандал, який майже затьмарив тенісний турнір. Адже хоча росіянка і виступала як "нейтральна атлетка", та на її матч проти українки Катерини Байндль прийшли російські вболівальники. І не з порожніми руками – вони принесли з собою російський прапор, який вивісили на трибунах. А один з них був у футболці з зображенням Владіміра Путіна.

На це звернула увагу українська громадськість. І організатори Australian Open таки вирішили нагадати про заборону використання російської та білоруської символіки на турнірі, а також символів російського військового вторгнення до України. Хоча жодним чином не згадали про саму українку, яка постраждала від таких вчинків.

Та це лише ще більше "стимулювало" російських вболівальників та їх прибічників. І Australian Open мало не перетворився на шабаш прихильників війни, які відкрито приходили на матчі із забороненою символікою російського військового вторгнення до України.

А переможницею турніру серед жінок стала "нейтральна" білоруска Аріна Соболенка, яка активно підтримує білоруського самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка. МОК варто звернути увагу на те, як білоруська влада використала перемогу Соболенко у своїй пропаганді, хоч вона і виступала під нейтральним прапором.

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Тож заяви Томаса Баха про те, що українці можуть виступати проти росіян, як це було на Australian Open, може призвести до цілком кривавої бійні на Олімпіаді, як це вже було.

"Кров у басейні"

У жовтні 1956 року в Угорщині відбулося повстання. Розпочалося все з маршу протесту студентів та представників інтелігенції в Будапешті, яке вже згодом переросло у збройне протистояння між демонстрантами та службою угорської держбезпеки. 1 листопада СРСР вирішив ввести свої війська задля придушення цього повстання. Фактично окупувавши країну.

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Саме в цей час угорські спортсмени готувалися до участі в Олімпіаді, яку тоді приймав австралійський Мельбурн. Вони були майже відрізані від інформації про те, що відбувається в Будапешті. І чимало з них дізналися про події в Угорщині лише після того, як прибули до Австралії. На відкриття Олімпіади угорські спортсмени вийшли з чорними пов’язками на руках. А їхнє ставлення до СРСР не важко було зрозуміти.

6 грудня на Олімпіаді відбувся матч між збірними Угорщини та СРСР з водного поло. Деякі угорці володіли російською мовою, тож чимало провокували суперників. Під час матчу це закінчилося тим, що радянський спортсмен Валентин Прокопов на одну з таких словесних провокацій завдав удар кулаком в обличчя Ервіну Задору. Внаслідок удару в угорця було розсічення над оком, з якого полилася кров. І в басейні він за собою залишав кривавий слід.

Глядачі на трибунах не залишилися осторонь таких подій – чимало з них вибігали до басейну, викрикуючи антирадянські гасла. Матч зупинили, а поліції довелося втрутитися. Згодом збірній СРСР зарахували технічну поразку (на час зупинки матчу угорці вигравали 4:0).

Закривавлений Ервін Задор під час матчу проти СРСР на Олімпіаді в Мельбурні / фото Getty Images

Фото із закривавленим Ервіном Задором облетіло весь світ. За винятком СРСР та країн соцтабору, де про перипетії матчу вирішили "не згадувати". А сам матч отримав назву "кров у басейні".

Збірна Угорщини з водного поло стала олімпійським чемпіоном в Мельбурні. А половина угорських спортсменів після Олімпіади відмовилася повертатися на батьківщину, попросивши політичного притулку на Заході. Серед них і Ервін Задор, який перебрався до США.

Чи не боїться МОК, що на Олімпіаді-2024 у матчі між українцями та "нейтральними" росіянами не повториться історія з Мельбурна, коли проллється кров? МОК мало крові українців не лише в боях на фронті та в містах, які далекі від лінії зіткнення (але не достатньо далекі для російських ракет). Там хочуть ще крові українців у прямому ефірі на всіх каналах на змаганнях, які мають "нести мир"?