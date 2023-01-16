Организаторы Australian Open решили допустить россиян к участию в турнире, чем вызвали гневную реакцию. Чтобы немного ослабить ее, они позволили россиянам выступать под "нейтральным флагом". Но это мало помогло. А еще большую "остроту" добавило то, что уже в первом круге украинке Екатерине Байндль выпало играть против россиянки Камиллы Рахимовой.

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И на этом матче болельщики российской теннисистки решили вывесить большой российский флаг. Хотя сама теннисистка вынуждена выступать под "нейтральным флагом".

Но еще более отвратительным поступок оказался в том, что один из болельщиков сидел на этом матче в футболке с изображением российского диктатора Владимира Путина.



Болельщик в футболке с изображением Путина на матче украинки на Australian Open / фото AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Организаторы турнира никак не отреагировали на российский флаг на трибунах. Так что российские болельщики спокойно смотрели до конца, как представительница их страны-террористки проигрывает украинке в этом матче.

Хотя не все организаторы теннисных турниров так ведут себя. Но их реакция тоже имеет отрицательное значение. Как в августе 2022 года на турнире в американском Цинциннати. Там между собой играли две россиянки (под "нейтральным" статусом). На матче одна из зрительниц была с венком на голове и закутана в украинский флаг. Хотя она ничего и не говорила, но только своим присутствием раздражала россиянок. Поэтому одна из них пожаловалась на нее. И охрана таки попросила болельщицу с украинской символикой покинуть стадион. Этот поступок вызвал немалую волну возмущения. В сети призвали на следующие матчи на турнире приходить именно с украинской символикой.