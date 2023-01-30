В Украине возмущены намерениями МОК искать "хороших россиян" и дать им возможность выступать на международных турнирах, включая Олимпиаду-2024 и зимние Олимпийские игры 2026. Хотя это и прикрывают там, что они будут выступать под "нейтральным флагом".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил напомнить МОК, что в России спорт достаточно тесно связан с властями, в том числе военными. В качестве примера он привел тот факт, что на Олимпиаде-2020 в Токио выступало немало российских спортсменов, официально находящихся в структуре российского "министерства войны".

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них добыли спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Той армии, которая совершает зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого необразованный МОК хочет поставить под белые флаги, позволив им соревноваться", – написал Дмитрий Кулеба.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он разочарован решением МОК о возможном допуске россиян к Олимпиаде. Ведь такие диктатуры, как Россия, и используют спорт для своей пропаганды.

Украинские спортсмены рассмотрят возможность бойкотировать Олимпиаду-2024, если МОК согласится допустить туда российских спортсменов.

Но в Международном олимпийском комитете безразлично эти обращения украинцев. Президент МОК Томас Бах заявил, что это "не отвечает их ценностям". И обвинил Украину в том, что она "хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян".

В ответ Зеленский пригласил Баха посетить Бахмут, чтобы тот своими глазами увидел поступки россиян.

Кроме того, Зеленский направил письмо президента Франции Еммануелю Макрону по поводу недопуска россиян на Олимпиаду-2024. Ведь именно Париж примет Олимпийские игры в 2024 году.