7 мая в Дохе (Катар) стартует чемпионат мира-2023 по дзюдо. Сборная Украины отозвала свою заявку на турнир из-за участия россиян и белорусов, среди которых большинство являются представителями силовых структур стран-агрессоров.

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Отсеяли российских военнослужащих, но не всех

Международная федерация дзюдо своим абсурдным решением оказалась на шпагате. С одной стороны, она способствует возвращению атлетов из РФ и РБ, а с другой вынуждена выполнять рекомендацию МОК о недопуске представителей армии агрессора.

Поскольку в заявке сборной России большинство дзюдоистов имеют контракты с армией агрессора, поэтому IJF отказала в допуске к соревнованиям 8 таким спортсменам. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте организации.

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо проголосовал за разрешение нейтральным спортсменам из России и Беларуси участвовать в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в Дохе, Катаре, как индивидуальным нейтральным спортсменам.

Исполком IJF получил список предложенных участников и поручил провести независимую проверку спортсменов и делегатов, чтобы убедиться в том, что они не осуществляли военную пропаганду во время профессиональной деятельности, а также социальных сетях.

Как всемирно признанная спортивная организация, IJF стремится содействовать равенству и прозрачности во всех аспектах соревнований. Мы стремимся обеспечить, чтобы все спортсмены, независимо от национальности или происхождения, имели возможность соперничать на равных условиях без дискриминации.

К участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Федеральном тренировочном спортивном центре представительских сборных команд России, а также спортсмены, о которых не была обнаружена информация о поддержке российского вторжения в Украину. После проведения тщательных расследований восемь членов делегации были отклонены от участия после голосования в Исполнительном комитете. Решение было принято согласно правилам, политике IJF и принципу честной игры.

Международная федерация дзюдо будет продолжать следить за ситуацией и проводить дальнейшие расследования, чтобы убедиться, что все спортсмены принимают участие нравственно и в соответствии с правилами и положениями этого вида спорта и ценностей дзюдо", – говорится в сообщении IJF.

Отметим, что по информации главного тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дубровы, которую он предоставил Трибуне, 15 из 18 российских дзюдоистов в заявке на ЧМ находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии. Таким образом, под запрет попала только половина состава "нейтральных" военнослужащих страны-террориста.