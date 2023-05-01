Международная федерация дзюдо вернула в соревнования российских и белорусских спортсменов, хотя в Украине до сих пор идет война. К рекомендациям МОК активно прислушиваются федерации разных видов спорта.

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В Федерации объяснили свое решение

28 апреля IJF дала "добро" на их участие на чемпионате мира в Дохе, который начнется уже 7 мая. Российские и белорусские дзюдоистки будут выступать под нейтральным статусом.

В заявке России присутствует аж семеро представителей ЦСКА. То есть эти дзюдоисты принадлежат к вооруженным силам РФ, частью армии, ведущей полномасштабную войну против Украины.

Поэтому было принято непростое решение – Украина пропустит мировое первенство. Украинские дзюдоисты, в частности Дарья Белодид отрицательно восприняла этот факт, а Артем Лесюк вообще начал говорить о двойных стандартах: "Почему посол UNITED 24 Элина Свитолина недавно играла против белоруски, а дзюдоисты вынуждены пропустить рейтинговые соревнования".

Интересно, что ответный пост появился на странице Лесюка в инстаграмме. 1 мая эта публикация исчезла.

1 мая на официальном сайте Федерации дзюдо Украины сделали официальное заявление по поводу соревнований.

Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и "мостик к миру", о которых идет речь в Резолюции IJF по участию российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе. Более того, мы видим здесь решение, противоречащее последним рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, где МОК говорит, что статус нейтральных атлетов может быть предоставлен только спортсменам, не являющимся военнослужащими,

– говорится в заявлении.

В украинской федерации разочарованы таким решением IJF, поэтому приняли решение отказаться от участия в ЧМ в Дохе. 1 мая соответствующее письмо будет направлено в Международную федерацию дзюдо.

Обратите внимание! Дзюдоисты, которые выступят на ЧМ в Дохе, получат баллы, которые будут уходить в олимпийский рейтинг.

Напомним, что сборная Украины по дзюдо уже второй раз пропускает международные соревнования. В 2022 году из-за этой же проблемы украинцы пропустили три этапа гран-при. После бойкота украинской команды IJF отстранила представителей страны-оккупанта осенью того же года.