7 травня у Досі (Катар) стартує чемпіонат світу-2023 з дзюдо. Збірна України відкликала свою заявку на турнір через участь росіян та білорусів, серед яких більшість є представниками силових структур країн-агресорів.

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Відсіяли російських військовослужбовців, але не всіх

Міжнародна федерація дзюдо своїм абсурдним рішенням опинилася на шпагаті. З одного боку вона сприяє поверненню атлетів з РФ та РБ, а з іншого змушена виконувати рекомендацію МОК щодо недопуску представників армії агресора.

Оскільки у заявці збірної Росії більшість дзюдоїстів мають контракти з армією агресора, тому IJF відмовила у допуску до змагань 8 таким спортсменам. Відповідна постанова з'явилася на офіційному сайті організації.

"Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо проголосував за дозвіл нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у чемпіонаті світу з дзюдо 2023 року в Досі, Катарі, як індивідуальним нейтральним спортсменам.

Виконавчий комітет IJF отримав список запропонованих учасників і доручив провести незалежну перевірку спортсменів і делегатів, щоб переконатися в тому, що вони не здійснювали воєнну пропаганду під час професійної діяльності, а також соціальних мережах.

Як всесвітньо визнана спортивна організація, IJF прагне сприяти рівності та прозорості в усіх аспектах змагань. Ми прагнемо забезпечити, щоб усі спортсмени, незалежно від національності чи походження, мали можливість змагатися на рівних умовах без дискримінації.

До участі в чемпіонаті світу з дзюдо 2023 року та в змаганнях IJF допущено лише спортсменів, які працюють у Федеральному тренувальному спортивному центрі представницьких збірних команд Росії, а також спортсменів, щодо яких не було виявлено інформації про підтримку російського вторгнення в Україну. Після проведення ретельних розслідувань, вісім членів делегації були відхилені від участі після голосування у Виконавчому комітеті. Рішення було прийнято згідно з правилами, політикою IJF і принципом чесної гри.

Міжнародна федерація дзюдо продовжуватиме стежити за ситуацією та проводити подальші розслідування, щоб переконатися, що всі спортсмени беруть участь етично та відповідно до правил і положень цього виду спорту та цінностей дзюдо", – йдеться у повідомленні IJF.

Зазначимо, що за інформацією головного тренера збірної України з дзюдо Віталія Дуброви, яку він надав Трибуні, 15 з 18 російських дзюдоїстів у заявці на ЧС перебувають на контрактах в ЗС РФ, ЦСКА та Росгвардії. Таким чином, під заборону потрапила лише половина складу "нейтральних" військовослужбовців країни-терориста.