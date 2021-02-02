Месси заработал для Барселоны 619 миллионов евро за три года
Контракт Лионеля Месси с Барселоной вызвал немалое обсуждения в футбольном мире. Но кроме расходов на футболиста, Барселона и заработала немало на нем.
Источник: Diario Sport
Испанские журналисты и экономисты решили вычислить не только сумму, в которую Месси обошелся Барселоне, но и сколько для клуба заработал футболист. За основу взяли момент с 2017 года, когда он и подписал контракт за 555 миллионов евро.
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В компании Diagonal Inversiones, которая сотрудничает с Барселоной, заявили, что Месси заработал для клуба 619,265 миллиона евро. При этом речь идет о трех сезонах, то есть до 2020 года. За это время сам игрок от клуба получил 383,655 миллиона евро. Поэтому положительное сальдо составляет 235,61 миллиона евро.
Кроме того, по данным финансистов, Месси приносит клуба как минимум 30 процентов от всех доходов. Хотя эта цифра может быть и больше.
"Месси – центр клубного бизнеса. Как он это делает? Он забивает голы. Спонсорские контракты при наличии Месси в команде имеют одну цену, без него – другую", – рассказал гендиректор Diagonal Inversiones Марк Сирии.
Кроме того, невозможно точно определить, сколько бы билетов на матч продавалось, если бы аргентинец не выступал за Барселону. И 8 из 10 футболок, которые продаются, именно с фамилией Месси.
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Что следует знать о контракте Месси с Барселоной
- В воскресенье, 31 января, испанское издание El Mundo опубликовало детали контракта Месси с Барселоной. Согласно этому документу, с 2017 года футболист должен получить 555 237 619 евро. По состоянию на данный момент, он уже получил 92% от этой суммы.
- Год пребывания Месси в Барселоне обходится клубной казне более чем 138 миллионов евро.
- Почти 39 миллионов евро Месси должен получить в виде бонуса 15 июля 2021 года. При этом что контракт Месси и Барселоны действует только до 30 июня 2021 года. И в то время Месси уже может быть игроком другого клуба.
- Представители Месси пригрозили подать в суд на руководство Барселоны. Ведь ограниченное количество людей имело доступ к контракту футболиста.
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