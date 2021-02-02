Контракт Лионеля Месси с Барселоной вызвал немалое обсуждения в футбольном мире. Но кроме расходов на футболиста, Барселона и заработала немало на нем.

Источник: Diario Sport

Испанские журналисты и экономисты решили вычислить не только сумму, в которую Месси обошелся Барселоне, но и сколько для клуба заработал футболист. За основу взяли момент с 2017 года, когда он и подписал контракт за 555 миллионов евро.

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В компании Diagonal Inversiones, которая сотрудничает с Барселоной, заявили, что Месси заработал для клуба 619,265 миллиона евро. При этом речь идет о трех сезонах, то есть до 2020 года. За это время сам игрок от клуба получил 383,655 миллиона евро. Поэтому положительное сальдо составляет 235,61 миллиона евро.

Кроме того, по данным финансистов, Месси приносит клуба как минимум 30 процентов от всех доходов. Хотя эта цифра может быть и больше.

"Месси – центр клубного бизнеса. Как он это делает? Он забивает голы. Спонсорские контракты при наличии Месси в команде имеют одну цену, без него – другую", – рассказал гендиректор Diagonal Inversiones Марк Сирии.

Кроме того, невозможно точно определить, сколько бы билетов на матч продавалось, если бы аргентинец не выступал за Барселону. И 8 из 10 футболок, которые продаются, именно с фамилией Месси.



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