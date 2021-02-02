Мессі заробив для Барселони 619 мільйонів євро за три роки
Контракт Ліонеля Мессі з Барселоною викликав чимале обговорення у футбольному світі. Та окрім витрат на футболіста, Барселона й заробила чимало на ньому.
Джерело: Diario Sport
Іспанські журналісти та економісти вирішили вирахувати не лише суму, в яку Мессі обійшовся Барселоні, але й скільки для клубу заробив футболіст. За основу взяли момент з 2017 року, коли він і підписав контракт за 555 мільйонів євро.
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У компанії Diagonal Inversiones, яка співпрацює з Барселоною, заявили, що Мессі заробив для клубу 619,265 мільйона євро. При цьому мова йде про три сезони, тобто до 2020 року. За цей час сам гравець від клубу отримав 383,655 мільйона євро. Відтак позитивне сальдо складає 235,61 мільйона євро.
Окрім того, за даними фінансистів, Мессі приносить клубу як мінімум 30 відсотків від усіх доходів. Хоча ця цифра може бути й більшою.
"Мессі – центр клубного бізнесу. Як він це робить? Він забиває голи. Спонсорські контракти при наявності Мессі в команді мають одну ціну, без нього – іншу", – розповів гендиректор Diagonal Inversiones Марк Сіріа.
Окрім того, неможливо точно визначити, скільки б квитків на матч би продавалося, якби аргентинець не виступав за Барселону. Та й 8 з 10 футболок, які продаються, саме з прізвищем Мессі.
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Що варто знати про контракт Мессі з Барселоною
- В неділю, 31 січня, іспанське видання El Mundo опублікувало деталі контракту Мессі з Барселоною. Згідно з цим документом, з 2017 року футболіст повинен отримати 555 237 619 євро. Станом на цей час, він вже отримав 92% від цієї суми.
- Рік перебування Мессі в Барселоні обходиться клубній казні у понад 138 мільйонів євро.
- Майже 39 мільйонів євро Мессі повинен отримати у вигляді бонусу 15 липня 2021 року. При цьому що контракт Мессі та Барселони діє лише до 30 червня 2021 року. І на той час Мессі вже може бути гравцем іншого клубу.
- Представники Мессі пригрозили подати до суду на керівництво Барселони. Адже обмежена кількість людей мала доступ до контракту футболіста.
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