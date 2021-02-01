Месси собирается подать в суд на руководство Барселоны: подробности скандала
Испанская газета El Mundo опубликовала зарплату Лионеля Месси в Барселоне. По информации источника, по текущему контракту аргентинец заработает около 555 миллионов евро.
Источник: Marca
Месси собирается подать в суд на руководство клуба за финансовые детали своего контракта, которые появился в прессе.
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По данным источника, адвокаты аргентинца готовят иски против бывшего президента Барселоны Жозеп Бартомеу, исполнительного директора клуба Оскара Грау, временного президента Карлеса Тускеса, а также еще двух человек. По мнению Месси, они знали детали его контракта и именно эти люди сообщили все журналистам.
Что опубликовала пресса о Месси
Лионель Месси заработал 555 миллионов евро за четыре года контракта с испанским клубом.
Также дополнительно аргентинец получит премиальные средства – 115 миллионов за подписание контракта и еще 78 – "платеж верности". Сейчас клуб уже выплатил Месси 551 миллион евро.
Такой контракт футболиста ведет Барселону к банкротству. Сейчас долги клуба из Каталонии составляют 1 миллиард 173 миллиона евро.
Пока неизвестно, останется ли звездный форвард в Барселоне. В этом сезоне Лео провел в футболке каталонцев 23 матча во всех турнирах, в которых наколотил 15 голов и еще 6 раз ассистировал партнерам по команде.
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