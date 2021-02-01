Испанская газета El Mundo опубликовала зарплату Лионеля Месси в Барселоне. По информации источника, по текущему контракту аргентинец заработает около 555 миллионов евро.

Источник: Marca

Месси собирается подать в суд на руководство клуба за финансовые детали своего контракта, которые появился в прессе.

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По данным источника, адвокаты аргентинца готовят иски против бывшего президента Барселоны Жозеп Бартомеу, исполнительного директора клуба Оскара Грау, временного президента Карлеса Тускеса, а также еще двух человек. По мнению Месси, они знали детали его контракта и именно эти люди сообщили все журналистам.

Что опубликовала пресса о Месси

Лионель Месси заработал 555 миллионов евро за четыре года контракта с испанским клубом.

Также дополнительно аргентинец получит премиальные средства – 115 миллионов за подписание контракта и еще 78 – "платеж верности". Сейчас клуб уже выплатил Месси 551 миллион евро.

Такой контракт футболиста ведет Барселону к банкротству. Сейчас долги клуба из Каталонии составляют 1 миллиард 173 миллиона евро.

Важно! Этот контракт является крупнейшим в истории спорта. Ранее таковым считалась сделка игрока в американском футболе Патрика Махоумса, которая составила 503 миллиона долларов за десять лет.

Пока неизвестно, останется ли звездный форвард в Барселоне. В этом сезоне Лео провел в футболке каталонцев 23 матча во всех турнирах, в которых наколотил 15 голов и еще 6 раз ассистировал партнерам по команде.