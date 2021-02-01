Футболист Лионель Месси за четыре года в Барселоне (с 2017 по 2021 год) получит от клуба более 555 миллионов евро. Но это еще не все выплаты, которые получит игрок от испанского клуба.

Источник: El Mundo

Ситуация вокруг безумного контракта Месси и Барселоны продолжается. Журналисты El Mundo решили опубликовать еще один из пунктов контракта. По нему игрок получит 38 964 977,5 евро 15 июля 2021 года.

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При этом к тому времени действующий контракт футболиста с клубом уже не будет действовать. Поэтому Месси получит эти деньги, даже если не подпишет новое соглашение с Барселоной и бесплатно перейдет в другой клуб.

Напомним, журналисты El Mundo узнали детали контракта Месси с Барселоной, который подписали в 2017 году на четыре года. За ним игрок должен получить от клуба в целом 555 237 619 евро. В год Месси получит 138 750 000 евро фиксированной суммы.

После того как об этом контракте стало известно, представители Месси пригрозили подать в суд на журналистов. А также на тех людей в структуре Барселоны, которые имели доступ к контракту футболиста.