Епопея з трансфером аргентинського нападника Ліонеля Мессі закінчилась. Головний тренер "Барселони" Рональд Куман хоче надати аргентинцю особливого статусу на полі.

Наставник хоче використовувати аргентинця на позиції липового правого вінгера у тактиці 4-2-3-1, повідомляє Mundo Deportivo.

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Привілеї для Мессі

Мессі зможе бути "вільним художником" у атакувальній лінії. Куман звільнив форварда від захисту, тепер Мессі не повинен повертатись ближче до оборони при атаках суперника у ворота "Барселони". Тренер каталонців хоче також звільнити аргентинця від того, щоб він опускався у півзахист для отримання м'яча.

Все зроблено для того, щоб підвищити показник результативності "Барселони" у наступному сезоні 2020/21.

Додамо, що епопея із трансфером Мессі закінчилась тим, що футболіст просто залишився у "Барселоні". Чутки про перехід форварда у "МанСіті" залишились лише на словах. Начебто причиною того, що Мессі залишився у клубі стало те, він не хотів покидати клуб із конфліктом.

Аргентинець здав обов'язковий тест на коронавірус та вже встиг провести перше тренування із командою, навіть взяв участь у презентації нової форми "Барселони".

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