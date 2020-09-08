Мессі отримає на полі особливий статус: як гратиме аргентинець під керівництвом нового тренера
Епопея з трансфером аргентинського нападника Ліонеля Мессі закінчилась. Головний тренер "Барселони" Рональд Куман хоче надати аргентинцю особливого статусу на полі.
Наставник хоче використовувати аргентинця на позиції липового правого вінгера у тактиці 4-2-3-1, повідомляє Mundo Deportivo.
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Привілеї для Мессі
Мессі зможе бути "вільним художником" у атакувальній лінії. Куман звільнив форварда від захисту, тепер Мессі не повинен повертатись ближче до оборони при атаках суперника у ворота "Барселони". Тренер каталонців хоче також звільнити аргентинця від того, щоб він опускався у півзахист для отримання м'яча.
Все зроблено для того, щоб підвищити показник результативності "Барселони" у наступному сезоні 2020/21.
Додамо, що епопея із трансфером Мессі закінчилась тим, що футболіст просто залишився у "Барселоні". Чутки про перехід форварда у "МанСіті" залишились лише на словах. Начебто причиною того, що Мессі залишився у клубі стало те, він не хотів покидати клуб із конфліктом.
Аргентинець здав обов'язковий тест на коронавірус та вже встиг провести перше тренування із командою, навіть взяв участь у презентації нової форми "Барселони".
Мессі хоче покинути "Барселону": що відомо
- "Барселона" провалила сезон 2019/20, вперше за довгий час залишившись без титулів. Це начебто і стало причиною рішення Мессі покинути каталонський клуб.
- Однак "Барселона" відмовляється відпускати свій найбільший актив. Каталонці буцімто можуть відпустити Мессі за 700 мільйонів євро, що є вкрай високою ціною на ринку.
- Через це Мессі влаштував демарш: зокрема, Лео не з'явився на перше тренування "Барселони" з новим головним тренером Рональдом Куманом.
- Підлив масла у вогонь батько зіркового нападника, який зустрівся із президентом "Барселони" Жозепом Бартомеу. Після розмови він зробив різку заяву та сказав, що його син не залишиться у каталонському клубі.
- Повідомлялося, що Мессі планував офіційно оголосити, що він покидає "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікували у соцмережах.
- Новим клубом Мессі мав стати англійський "Манчестер Сіті", де Лео возз'єднався б з екснаставником "Барселони" Пепом Гвардіолою. Щоправда, тренер порекомендував аргентинцю залишитись у каталонському клубі та звершити там футбольну кар'єру.