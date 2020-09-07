Испанская "Барселона" представила третий комплект формы на новый сезон. Он выполнен в розовых тонах.

В новом сезоне "Барселона" будет выступать в традиционных для себя сине-гранатовых цветах. основная форма выполнена в широкие полоски, в отличие от клетчатой формы, которая была в прошлом сезоне. зато гостевая форма – черная с золотыми элементами. Такого цвета все надписи на форме, в том числе и логотип.

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Третья форма же выполнена в розовом цвете. Края рукавов и воротничок имеют зелено-черные элементы. В таких же цветах и логотип команды на форме.



Новый дизайн третьей формы "Барселоны" / Фото fcbarcelona.com

На фото и анимированном видео представления формы принял участие и Лео Месси. Аргентинец пытался покинуть команду после позорного поражения в Лиге чемпионов. Но все его попытки потерпели неудачу, хотя и вызвали немало скандалов с руководством клуба.

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Стоит добавить, что розовый комплект формы на следующий сезон представил и главный соперник "Барселоны" в чемпионате Испании – мадридский "Реал".