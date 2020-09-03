Отец звездного нападающего Лионеля Месси встретился с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу. После разговора он сделал резкое заявление и сказал, что его сын не останется в каталонском клубе.

Во время переговоров стороны не нашли общего варианта продолжения карьеры Месси. Об этом сообщает TyC Sports.

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Отец Месси не был многословным, а сделал лишь резкое заявление.

Мой сын не остается,

– заявил Хорхе Месси.

Этой лаконичной фразой Хорхе подытожил переговоры с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Месси уже якобы согласовал контракт с английским "МанСити". Аргентинец подпишет контракт на пять лет на сумму в 700 миллионов евро. Интересным нюансом этого контракта является то, что первых три сезона Месси проведет в составе "Манчестер Сити", а затем отправится в МЛС, где два года будет играть за "Нью-Йорк Сити", который находится в собственности компании City Football Group.

Трансфер Месси: главное

После провального сезона 2019/20, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать Лео. Сообщалось, что каталонцы могут отпустить Месси за 700 миллионов евро.

В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс конференции, но помешал карантин. Следовательно, сообщения от Месси ожидают в соцсетях.

Месси уже пропустил первую тренировку "Барселоны" с новым главным тренером Рональдом Куманом. Он уже успел провести разговор с главным наставником "МанСити" Хосепом Гвардиолой. Правда, тренер порекомендовал аргентинцу остаться в каталонском клубе и совершить там футбольную карьеру.