Пеп Гвардиола, бывший тренер "Барселоны", дал совет игроку каталонского клуба Лионелю Месси о продолжении карьеры. Месси стремится покинуть "Барселону" и воссоединиться с Гвардиолой в "Манчестер Сити".

Переход Месси в "Манчестер Сити" может не состояться. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола общался с Месси по телефону. Гвардиола якобы сказал Месси, что ему лучше остаться в "Барселоне" и завершить там карьеру.

Также Mundo Deportivo сообщало, что "Манчестер Сити" не станет подписывать Месси, если за трансфер придется платить.

Английский клуб будет готов подписать Месси только в том случае, если за трансфер не придется платить. Зарплата футболиста уже станет серьезной нагрузкой для "Манчестер Сити".

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Что известно о трансфере Месси

После провального сезона 2019/2020, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать Лео. Сообщалось, что "Барселона" может отпустить Месси за 700 тысяч евро.

В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, однако помешал карантин. Следовательно, сообщение от Месси ожидают в соцсетях.

Месси уже пропустил первую тренировку "Барселоны" с новым главным тренером Рональд Куманом.