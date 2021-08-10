Месси официально подписал контракт с ПСЖ: первые фото и видео
10 августа 2021 , 23:35Читати новину українською
Источник:сайт ПСЖ
Лионель Месси официально подписал контракт с ПСЖ – соглашение рассчитано два года с правом продления еще на один. Аргентинец будет выступать за парижан под 30 номером.
О присоединении форварда к команде сообщили на официальном сайте клуба 11 августа. В то же время в твиттере Пари Сен-Жермен обнародовали первые фото и видео игрока в футболке французского гранда.
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Я с нетерпением начинаю новую главу своей карьеры в Париже,
– сказал Лионель Месси.
Он также отметил, что вектор развития клуба полностью соответствует его амбициям.
- Кроме этого, добавил, что "полон решимости создать нечто замечательное для болельщиков".
Месси покинул Барселону: коротко
- У Месси 30 июня закончился контракт с Барселоной – он стал свободным агентом.
- Руководство "сине-гранатовых" пыталось удержать аргентинца, но не удалось.
- Испанский гранд 5 августа на своем сайте официально сообщил об уходе игрока.
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