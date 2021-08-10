Месси официально подписал контракт с ПСЖ: первые фото и видео

Лионель Месси официально подписал контракт с ПСЖ – соглашение рассчитано два года с правом продления еще на один. Аргентинец будет выступать за парижан под 30 номером.

О присоединении форварда к команде сообщили на официальном сайте клуба 11 августа. В то же время в твиттере Пари Сен-Жермен обнародовали первые фото и видео игрока в футболке французского гранда.

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Я с нетерпением начинаю новую главу своей карьеры в Париже,

– сказал Лионель Месси.

Он также отметил, что вектор развития клуба полностью соответствует его амбициям.

Кроме этого, добавил, что "полон решимости создать нечто замечательное для болельщиков".

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У Месси 30 июня закончился контракт с Барселоной – он стал свободным агентом.

Руководство "сине-гранатовых" пыталось удержать аргентинца, но не удалось.

Испанский гранд 5 августа на своем сайте официально сообщил об уходе игрока.

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