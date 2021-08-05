Клуб и Месси не смогли подписать новый контракт из-за финансовых проблем. Таким образом, игрок не имеет причин в дальнейшем находиться в клубе.

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Месси не останется в Барселоне. Несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения и явно намеревались подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий,

– сообщили в клубе.

"В результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК Барселона. Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены", – отметили в заявлении.

Что известно о Барселоне и Месси