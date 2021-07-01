Месси больше не игрок Барселоны

По данным авторитетного портала Transfermarkt, контракт Месси с Барселоной был действителен до 30 июня 2021 года. Ни Месси, ни Барселона не объявляли о пролонгации соглашения.

К слову Месси впервые с 2017 года забил два гола в одном матче за сборную Аргентины: видео

Сейчас Лионель Месси находится в Бразилии, где проходит Кубок Америки. Его Аргентина 4 июля сыграет против Эквадора в 1/4 финала турнира.

В конце мае испанские СМИ сообщали, что Барселона предложила Месси контракт на 10 лет. Соглашение якобы разделено на три этапа.

Первый этап предполагает то, что Месси еще на два года остается в Барселоне как футболист. Второй этап – роль посла Барселоны для Месси в США, если он перейдет в один из клубов МЛС.

Третий этап – работа в спортивном менеджменте клуба после возвращения из США.

Принял ли Месси соглашение – не известно.

Месси в очередной раз может покинуть Барселону

Отметим, что интерес к Месси приписывали французскому ПСЖ и английскому Манчестер Сити.

34-летний Лео не впервые может покинуть Барселону. Каждый раз, когда у аргентинца заканчивался контракт с каталонцами, в СМИ появлялись слухи, что Месси покинет Барселону.

Часто Месси использовал слухи об уходе из Барселоны для увеличения контракта. Идентичная ситуация была летом 2020 года.

Тогда Барселона провалила сезон, не выиграв ни одного трофея. Месси был готов уйти из клуба, но Барселона уговорила аргентинца остаться еще на один сезон.

В предыдущем сезоне у каталонцев сменился президент. Клуб снова возглавил Жоан Лапорта. Он уверен, что Месси останется в команде. У Лапорты и Месси теплые отношения.