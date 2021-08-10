Снова вместе
Нападающий ПСЖ Неймар поделился эмоциями от перехода Лионеля Месси в парижский клуб.
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Снова вместе, – написал Неймар у сторис в инстаграме. Бразилец опубликовал видео совместной игры с Месси в Барселоне.
Скриншот
Бразилец играл за "блауграну" с 2013 до 2017 года.
Что известно о переходе Месси в ПСЖ
- 34-летний Месси летом 2021 года стал свободным агентом, ведь у него закончился контракт с Барселоной. Ожидалось, что стороны заключат новое соглашение.
- Но неожиданно 5 августа Барселона сообщила, что не подпишет контракт с Месси. Следует заметить, что Барселона и Месси хотели заключить новое соглашение.
- Однако помешали контракту правила Ла Лиги. Если бы Барселона подписала новый контракт с Месси, то рисковала бы обанкротиться.
- Сразу несколько клубов предлагали Месси контракт. Но аргентинец остановил свой выбор на ПСЖ.