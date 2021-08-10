Снова вместе

Нападающий ПСЖ Неймар поделился эмоциями от перехода Лионеля Месси в парижский клуб.

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Снова вместе, – написал Неймар у сторис в инстаграме. Бразилец опубликовал видео совместной игры с Месси в Барселоне.



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Бразилец играл за "блауграну" с 2013 до 2017 года.

Что известно о переходе Месси в ПСЖ