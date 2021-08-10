Изображение Месси убрали с Камп Ноу

Работники арены сняли огромное изображение лучшего игрока в историю "блауграны" 10 августа. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

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Стоит отметить, что нет ничего удивительного в том, что фото Месси убрали с домашнего стадиона Барселоны. Ведь, он больше не является футболистом каталонцев.

Лионель Месси официально покинул Барселону

У Лионеля Месси 30 июня закончился контракт с каталонской Барселоной – футболист получил статус свободного агента.

Руководство "сине-гранатовых" старалось любыми способами удержать аргентинского гения – стороны вели переговоры.

Однако помехой новому контракту стали правила Ла Лиги. "Блауграна" 5 августа официально сообщила об уходе форварда.

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