Изображение Месси убрали с Камп Ноу

Работники арены сняли огромное изображение лучшего игрока в историю "блауграны" 10 августа. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

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Стоит отметить, что нет ничего удивительного в том, что фото Месси убрали с домашнего стадиона Барселоны. Ведь, он больше не является футболистом каталонцев.

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