Звездный "десант" не сыграет за ПСЖ

ПСЖ 14 августа примет Страсбург в матче 2 тура Лиги 1. Парижский клуб объявил заявку на поединок, в которую не попал ни Месси, ни Неймар.

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Причина в том, что Лионель вместе с Неймаром, Маркиньосом, Леандро Паредесом, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннаруммой и Анхелем Ди Марией продолжат тренироваться для набора формы.

В заявку не попал и экс-защитник Реала Серхио Рамос. Он продолжает восстановление после травмы и должен вернуться после паузы на матчи сборных.

В СМИ прогнозируют, что Месси дебютирует за ПСЖ в конце августа. Причина в том, что Месси не тренировался около месяца.

Последний раз Лео играл 11 июля, когда выиграл с Аргентиной Кубок Америки.

Месси стал игроком ПСЖ вечером 10 августа, подписав контракт на 2 года. До этого Лео выступал за каталонскую Барселону. В новом клубе аргентинец будет играть под 30 номером. За 2 года во Франции Месси заработает около 120 миллионов евро.