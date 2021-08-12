Первая тренировка Месси в ПСЖ
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал в своем инстаграме фотографии с 34-летним Месси.
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"Добро пожаловать в Париж, Лео", – написал 22-летний Мбаппе в инстаграме. Сообщение уже собрало более 4 миллионов лайков.
Месси и Мбаппе / Фото instagram.com/k.mbappe
Месси и Мбаппе / Фото instagram.com/k.mbappe
- До перехода в Барселону Месси не тренировался целый месяц. Аргентинский футболист 12 августа наконец провел первую тренировку в новом клубе.