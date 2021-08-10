Месси выбрал номер в ПСЖ
Парижский клуб предложил Месси взять номер 30. Именно под ним Лео дебютировал за Барселону в 2004 году.
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Интересно, что 30 номер во французской Лиге 1 обычно зарезервирован для вратарей. Но из-за статуса Месси Лига 1 вряд ли откажет регистрировать форварда под этим номером.
Сообщается, что альтернативным был 19 номер. Под ним Месси также играл в юности.
В Барселоне Месси в последние годы выступал под 10 номером. Футболист ПСЖ Неймар, игравший с Лео в Барселоне, предложил аргентинцу свой 10 номер. Но Лионель отказался.
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Месси переходит в ПСЖ: главное
- Месси стал свободным агентом 30 июня. У 34-летнего аргентинца закончился контракт с Барселоной.
- Стороны вели переговоры о продлении соглашения. Но 5 августа Барселона сообщила, что не подпишет контракт с Месси.
- Помехой контракту стали правила Ла Лиги. Если бы Барселона подписала новый контракт с Месси, то рисковала бы обанкротиться.
- 10 августа ПСЖ анонсировал переход Лионеля, который прибыл в Париж и поздоровался с местными фанатами.