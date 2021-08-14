Зірковий "десант" не зіграє за ПСЖ
ПСЖ 14 серпня прийме Страсбург у матчі 2 туру Ліги 1. Паризький клуб оголосив заявку на поєдинок, в яку не потрапив ні Мессі, ні Неймар.
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Причина в тому, що Ліонель разом з Неймаром, Маркіньосом, Леандро Паредесом, Марко Верратті, Джанлуїджі Доннаруммою та Анхелем Ді Марією продовжать тренуватися для набору форми.
У заявку не потрапив й ексзахисник Реала Серхіо Рамос. Він продовжує відновлення після травми і має повернутися після паузи на матчі збірних.
У ЗМІ прогнозують, що Мессі дебютує за ПСЖ наприкінці серпня. Причина в тому, що Мессі не тренувався близько місяця.
Востаннє Лео грав 11 липня, коли виграв з Аргентиною Кубок Америки.