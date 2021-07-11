Бразилия – Аргентина 0:1

Гол: Ди Мария, 22

Копа Америка должна была состояться в Колумбии и Аргентине в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса соревнования отложили на один год.

За две недели до старта соревнований сначала в Колумбии забрали право проведения, а через несколько дней – и у Аргентины. И перенесли в Бразилию.

Аргентина играла в четырех из шести последних финалах Копа Америка. И проиграла. При этом что Аргентина к этому 14 раз выигрывала турнир. Но последний раз еще в 1993 году.

Бразилия победила на турнире в 2019 году.

Победа на этом Копа Америка была едва ли не единственной возможностью для Лео Месси и его партнеров выиграть хоть что-то из национальной сборной на взрослом уровне. Ведь в предыдущие годы команде всегда чего-то не хватало.

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На этот раз аргентинцы таки оказались сильнее. все в матче решил единственный гол, который в середине первого тайма забил Анхель Ди Мария. Получив пас со своей половины поля, вторым ощупь игрок перекинул Эдерсона, который вышел из ворот.

Бразильцы в этом матче больше времени провели в атаках, но хотя бы раз отличиться им не удалось.

Аргентина побеждает и получает Кубок Южной Америки. Впервые за 28 лет. И это первый значительный трофей Месси с национальной сборной.