Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут и определили обладательницу счастливого билета в следующий раунд Ролан Гаррос по итогам трех сетов – 6:2, 2:6, 5:7. в пользу украинки, пишет 24 Канал.

​ Вот так Свитолина не пожала руку россияне: зрители Ролан Гаррос освистали Элину вслед за Костюк

Вот что ждет россиян в Украине

Элина Свитолина снова показала Анне Блинковой, где ей место – на "болотах", как это было недавно в финале турнира в Страсбурге.

Объективы телекамер неоднократно обращали внимание на команду Свитолиной. Наиболее среди них выделялась ее менеджерка Валерия Потлова, которая выбрала на этот матч замечательную футболку с надписью "Rus|Нет Peaсe|Да". Таким выбором украинка показала, что будет с россиянами, которые не побоялись напасть на Украину.

Также на матч снова пришел Гаэль Монфис, муж Элины.



Менеджер Свитолиной на матчи против Блинковой / Фото с инстаграмма Валерии Потловой

Отметим, что на протяжении всего матча местные зрители больше поддерживали украинскую теннисистку и более бурно реагировали на действия бывшей первой ракетки Украины.

Хотя после поединка, когда Элина традиционно не пожала руку россияне, публика снова вела себя очень некрасиво. Такую позицию украинки они снова встретили свистом, как это было после матча другой украинки Марты Костюк против белоруски Арины Сабаленко, избегающая вопросов о войне. Эта реакция дала толчок новому скандалу.

Уже во время послематчевого комментария Свитолиной свист трибун снова сменился аплодисментами в сторону украинки. Похоже, что зрители Ролан Гаррос поддерживают наших теннисисток, но осуждают их позицию по коллегам по корту из России и Беларуси.

Важно! 4 июня в 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина снова сыграет против представительницы России Дарьи Касаткиной. Правда, эта российская теннисистка, которая сделала каминг-аут, открыто поддерживает Украину и осуждает войну, развязанную ее страной. Ориентировочное начало матча в 12:00.