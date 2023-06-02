Тенісистки провели на корті 2 години 16 хвилин та визначили володарку щасливого білета у наступний раунд Ролан Гаррос за підсумками трьох сетів – 6:2, 2:6, 5:7 на користь українки, пише 24 Канал.

​Оце так Світоліна не потиснула руку росіянці: глядачі Ролан Гаррос освистали Еліну слідом за Костюк

От що чекає росіян в Україні

Еліна Світоліна знову показала Анні Блінковій, де їй місце – на "болотах", як це було нещодавно у фіналі турніру у Страсбурзі.

Об'єктиви телекамер неодноразово звертали свою увагу на команду Світоліної. Найбільше серед них виділялась її менеджерка Валерія Потлова, яка обрала на цей матч чудову футболку з написом "Rus|Ні Peaсe|Да". Таким вибором українка показала, що буде з росіянами, які не побоялись напасти на Україну.

Також на матч знову завітав Гаель Монфіс, чоловік Еліни.



Менеджерка Світоліної на матчі проти Блінкової / Фото інстаграм Валерії Потлової

Відзначимо, що протягом усього матчу місцеві глядачі більше підтримували українську тенісистку та бурхливіше реагували на дії колишньої першої ракетки України.

Хоча після поєдинку, коли Еліна традиційно не потиснула руку росіянці, публіка знову поводилась дуже некрасиво. Таку позицію українки вони знову зустріли свистом, як це було після матчу іншої українки Марти Костюк проти білоруски Аріни Сабалєнко, яка уникає питань про війну. Ця реакція дала поштовх новому скандалу.

Вже під час післяматчевого коментаря Світоліної свист трибун знову змінився на гучні оплески у бік українки. Схоже, що глядачі Ролан Гаррос підтримують наших тенісисток, але засуджують їх позицію щодо колег по корту із Росії та Білорусі.

Важливо! 4 червня в 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна знову зіграє проти представниці Росії Дар'ї Касаткіної. Щоправда, ця російська тенісистка, яка зробила камінг-аут, відкрито підтримує Україну та засуджує війну, яку розв'язала її країна. Орієнтовний початок матчу о 12:00.