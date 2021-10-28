Медаль Олимпиады уже есть – Магучих отказалась завершить карьеру после фото с Ласицкене
Источник:"Бегущий Банкир"
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих призналась, что из-за ситуации с Марией Ласицкене встал вопрос о завершении карьеры. Но призеру Олимпиады-2020 удалось абстрагироваться от скандала.
Магучих: Как я оставлю это дело, если я это люблю
20-летняя Магучих рассказала, что о завершении карьеры заговорила ее тренер Татьяна Степанова. Однако Ярослава сразу отбросила эту мысль.
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К счастью, пережили этот момент. Мне даже тренер говорила, мол, если бросишь, то медаль Олимпиады уже есть. Мысли бросить спорт? Как я оставлю эту вещь, если я ее люблю и наслаждаюсь,
– сказала Магучих.
Также украинская спортсменка рассказала, как справлялась со скандалом. Магучіх старалась не читать то, что пишут в интернете.
"Мне тренер говорила не заходить в интернет и не читать. Я закрыла сезон и поставила точку в этом вопросе", – резюмировала Ярослава.
Что известно о скандале вокруг Магучих
- На Олимпийских играх в Токио Магучих получила бронзовую награду. После соревнований, когда должно было состояться награждение, украинка обнялась с россиянкой Ласицкене.
- Ярослава закутала Марию в украинский флаг, а та в ответ была с флагом Олимпийского комитета России. После совместного фото Магучих начали травить в социальных сетях.
- В Минобороны призвали прекратить травить Ярославу, но заявили, что хотят провести с Магучіх "разъяснительную беседу".
- После Игр в Токио Магучих объяснила инцидент с Ласицкене. Она заявила, что была на эмоциях. Она заверила, что в ее действиях не было никакой политической позиции.
- В сентябре украинка выступила на Бриллиантовой лиге в Швейцарии и снова попала на одно фото с Ласицкене. Но на этот раз на фото были и другие спортсменки.
- Польская прыгунья в высоту Камила Лицвинко завершала карьеру и попросила сделать совместное фото с соперницами.