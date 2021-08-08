Минобороны ждет объяснений Магучих

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается война. Это накладывает определенные ограничения и ответственность, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Объятия между украинской и российской легкоатлетками Маляр назвала "исповеданием спортивных традиций". В то же время чиновница отметила, что такие фото использует страна-агрессор как "информационно психологическую пушку", что демонстрирует миру традиционную российскую риторику "нас там нет".

Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага,

– объяснила заместитель министра.

Впрочем она призвала прекратить травлю Магучих, пока министерство не услышит объяснений.

Сейчас спортсменка находится в Токио. По возвращении у Маляр запланирована с ней встреча. О результатах разговора заместитель министра обещала сообщить.

Магучих обняла Ласицкене на Олимпиаде-2021

На соревнованиях в Токио украинка получила бронзовую медаль за прыжки в высоту. Россиянка Ласицкене, которая представляла олимпийский комитет России, получила "золото". После соревнований девушки обняли друг друга. Кроме того, Магучих завернула соперницу в украинский флаг, а та украинку – во флаг Олимпийского комитета России.