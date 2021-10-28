Магучих: Как я оставлю это дело, если я это люблю

20-летняя Магучих рассказала, что о завершении карьеры заговорила ее тренер Татьяна Степанова. Однако Ярослава сразу отбросила эту мысль.

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К счастью, пережили этот момент. Мне даже тренер говорила, мол, если бросишь, то медаль Олимпиады уже есть. Мысли бросить спорт? Как я оставлю эту вещь, если я ее люблю и наслаждаюсь,

– сказала Магучих.

Также украинская спортсменка рассказала, как справлялась со скандалом. Магучіх старалась не читать то, что пишут в интернете.

"Мне тренер говорила не заходить в интернет и не читать. Я закрыла сезон и поставила точку в этом вопросе", – резюмировала Ярослава.

Что известно о скандале вокруг Магучих