Объяснение Магучих

Ярослава Магучих публично в своих соцсетях ответила на огласку вокруг общего фото всех участниц финала Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. 19-летняя легкоатлетка выложила пост и объяснила всю ситуацию.

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С чего все началось

Магучих стала второй в последнем старте Бриллиантовой лиги в этом сезоне. Геращенко заняла 4-е место.

Участницы финала Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту сделали совместное фото на память. На нем Камила Лицвинко из Польши, австралийки Элеанор Паттерсон и Никола МакДермотт, россиянка Мария Ласицкене и две украинки – Ирина Геращенко и Ярослава Магучих.

После чего вновь разгорелся скандал вокруг фотографии с украинками рядом с которыми стоит представительница из России. Люди снова взялись за свое и начали обвинять украинских легкоатлеток в предательстве. Больше всего досталось Ярославе. 19-летняя спортсменка уже попадала под критику болельщиков после совместного фото с Ласицкене после Олимпиады-2020.

Не рука россиянки и совместное фото просьбы Лицвинко

На этот раз Магучих решила окончательно дать ответ миллионам критиков. Талантливая легкоатлетка обратилась к журналистам: "Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы видели финишную черту на высоте?".

Прокомментировала Ярослава и совместную фотографию с другими прыгунками. По словам украинки, фото было сделано по просьбе полячки Камилы Лицвинко, которая завершила свою спортивную карьеру. Она хотела запечатлеть эти воспоминания на фото.

Многие СМИ писали, что на фото видно, как россиянка Ласицкене обнимает плечо 19-летней украинки. Магучих пояснила, что обнимает ее отнюдь не Мария, а Никола МакДермотт из Австралии.



Совместное фото легкоатлеток в финале Бриллиантовой лиги / Фото instagram.com/eleanorpatterson

Теперь Ярославу ждет заслуженный отдых. В своей 19 лет талантливая легкоатлетка неоднократно поднимала "сине-желтый" флаг на соревнованиях. Девушка пожелала всем добра и завершила этот насыщенный сезон.

Текст публикации из инстаграма Ярославы Магучих

С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала про себя много чего интересного. Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, лучше займитесь собой и используйте время с пользой!

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы видели финишную черту на высоте?

Теперь насчет фото! Оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация! Обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск!