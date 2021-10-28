Магучіх: Як я залишу цю справу, якщо я це люблю
20-річна Магучіх розповіла, що про завершення кар'єри заговорила її тренерка Тетяна Степанова. Проте Ярослава відразу відкинула цю думку.
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На щастя, пережили цей момент. Мені навіть тренерка говорила, мовляв, якщо кинеш, то медаль Олімпіади вже є. Думки кинути спорт? Як я залишу цю справу, якщо я це люблю і насолоджуюся,
– сказала Магучіх.
Також українська спортсменка розповіла, як справлялася зі скандалом. Магучіх старалася не читати те, що пишуть в інтернеті.
"Мені тренерка говорила не заходити до інтернету і не читати. Я закрила сезон і поставила крапку у цьому питанні", – резюмувала Ярослава.
Що відомо про скандал довкола Магучіх
- На Олімпійських іграх у Токіо Магучіх здобула бронзову нагороду. Після змагань, коли мало відбутися нагородження, українка обійнялася з росіянкою Ласіцкене.
- Ярослава закутала Марію в український прапор, а та у відповідь була з прапором олімпійського комітету Росії. Після спільного фото Магучіх почали цькувати в соціальних мережах.
- У Міноборони закликали припинити цькувати Ярославу, але заявили, що хочуть провести з Магучіх "роз'яснювальну розмову".
- Після Ігор у Токіо Магучіх пояснила інцидент з Ласіцкене. Вона заявила, що була на емоціях. Вона запевнила, що в її діях не було ніякої політичної позиції.
- У вересні українка виступила на Діамантовій лізі у Швейцарії та знову потрапили на одне фото з Ласіцкене. Та цього разу на фото були й інші спортсменки.
- Польська стрибунка у висоту Каміла Ліцвінко завершувала кар'єру і попросила зробити спільне фото із суперницями.