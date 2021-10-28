Магучіх: Як я залишу цю справу, якщо я це люблю

20-річна Магучіх розповіла, що про завершення кар'єри заговорила її тренерка Тетяна Степанова. Проте Ярослава відразу відкинула цю думку.

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На щастя, пережили цей момент. Мені навіть тренерка говорила, мовляв, якщо кинеш, то медаль Олімпіади вже є. Думки кинути спорт? Як я залишу цю справу, якщо я це люблю і насолоджуюся,

– сказала Магучіх.

Також українська спортсменка розповіла, як справлялася зі скандалом. Магучіх старалася не читати те, що пишуть в інтернеті.

"Мені тренерка говорила не заходити до інтернету і не читати. Я закрила сезон і поставила крапку у цьому питанні", – резюмувала Ярослава.

Що відомо про скандал довкола Магучіх