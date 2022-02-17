Мбаппе и компания: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) традиционно представил четверку футболистов, которые претендуют на звание Игрок недели Лиги чемпионов.

Болельщики будут выбирать лучшего игрока недели из квартета кандидатов.

Смотрите также Гвардиола раскритиковал Зинченко и компанию после разгрома Спортинга в Лиге чемпионов

В звездный список вошли:

защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк , который сделал 9 перехватов в матче с миланским Интером. Кроме того, в активе голландского футболиста 90 процентов точных передач;

, который сделал 9 перехватов в матче с миланским Интером. Кроме того, в активе голландского футболиста 90 процентов точных передач; нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе , чей гол в компенсированное арбитром время принес парижанам победу в поединке с Реалом (1:0);

, чей гол в компенсированное арбитром время принес парижанам победу в поединке с Реалом (1:0); полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва , записавший на свой счет дубль и голевую передачу в выездном матче со Спортингом (5:0);

, записавший на свой счет дубль и голевую передачу в выездном матче со Спортингом (5:0); полузащитник Зальцбурга Мохамед Камара, который сделал 74 процента точных передач в матче с Баварией.

Результаты первых матчей

Проголосовать за своего фаворита, а также узнать статистику претендентов можно на сайте УЕФА

В первых поединках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Реал (1:0), МанСити разгромил Спортинг (5:0), Зальцбург и Бавария расписали неожиданную ничью (1:1), а "Интер" уступил Ливерпулю (0:2).